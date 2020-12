Sampdoria | esami per Gabbiadini | a rischio contro il Napoli?

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 dicembre 2020), alla ripresa degli allenamenti Manolosi sottoporrà a tutti i test clinici necessari a valutare il suo infortunio Oggi lariprenderà gli allenamenti in vista dell’undicesima giornata di Serie A. La squadra di Claudio Ranieri ha in programma una duplice trasferta, prima ai ragazzi di Gattuso e poi a Verona per affrontare l’Hellas di Ivan Juric. Per tutte le notizie sullavai su sampnews24 Manolo, uscito anzitempo dal campo nel matchil Milan, verrà valutato oggi con ulteriori approfondimenti clinici. Le sensazioni, a quanto riporta il Secolo XIX, erano ottimistiche ma solo glipotranno fugare ogni dubbio. Asarebbe solo la partita ...