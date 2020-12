Renzi tiene in pugno il Governo: “Se pensano che scherzi non mi conoscono, io mi sgancio”” (Di martedì 8 dicembre 2020) Matteo Renzi minaccia di far cadere il Governo sul tema della governance del Recovery Fund, ma i rischi per Conte sono molteplici: domani il voto in Aula sulla riforma del Mes, con la Maggioranza già a rischio. E’ preoccupato, il Premier Giuseppe Conte. Molto preoccupato. A turbare i suoi sonni in queste ultime ore è L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 8 dicembre 2020) Matteominaccia di far cadere ilsul tema della governance del Recovery Fund, ma i rischi per Conte sono molteplici: domani il voto in Aula sulla riforma del Mes, con la Maggioranza già a rischio. E’ preoccupato, il Premier Giuseppe Conte. Molto preoccupato. A turbare i suoi sonni in queste ultime ore è L'articolo proviene da Leggilo.org.

Gli animi non si placano e restano turbolenti. La situazione è escandescente e a stretto giro potrebbe esplodere definitivamente. Provocando una crisi all'interno del governo. Dopo le infinite polemic ...

Prossime ore decisive sia per definire una cabina di regia con il compito di gestire i 196 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sia per trovare un’intesa sulla riforma del Salva Stati ...

