Ragazzina di 13 anni trasferita d'urgenza a Roma per via della sindrome Mis-C (Di martedì 8 dicembre 2020) Una Ragazzina di 13 anni a Cagliari, dopo il Covid è stata ricoverata in gravi condizioni e trasferita d'urgenza a Roma, a causa della sindrome Mis-C Covid, 13enne in gravi condizioni dopo la guarigione: ha la sindrome Mis-C su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 8 dicembre 2020) Unadi 13a Cagliari, dopo il Covid è stata ricoverata in gravi condizioni ed', a causaMis-C Covid, 13enne in gravi condizioni dopo la guarigione: ha laMis-C su Notizie.it.

RisolutoOnline : Ragazzina di 13 anni denuncia il padre per violenza sessuale, arrestato un uomo di 50 anni - ellaificouldfly : 7 anni fa ahhaha?????? Ma sotto sotto sono sempre quella ragazzina ahahah :') - Antonie34106935 : @RDim @Anna68398069 É poco più che una ragazzina! La puoi tranquillamente soggiogare. A questa eta' la differenza é… - epizeusi : Ero in videochiamata con una collega. La figlia le si avvicina per darle un bacio e lei l'ha spinta fuori dalla sta… - __APEREGINA : Ma sto male, Andrea Damante sta con una ragazzina che ha 19 anni quindi è maggiorenne e ok però la differenza di et… -