Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ha una data di uscita in occidente (Di martedì 8 dicembre 2020) Aggiornamento: E alla fine è arrivato l'annuncio ufficiale con tanto di trailer. Persona 5: Strikers debutterà in occidente il 23 febbraio su PC, Switch e PS4. Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sembra avere finalmente una data di uscita occidentale. A quanto pare, il gioco uscirà il 23 febbraio 2021 per PS4, PC tramite Steam e Nintendo Switch con il nome "Persona 5 Strikers". Un video, ora rimosso, era stato pubblicato su YouTube, ma è visibile sulle pagine di Gematsu.

