Per le strade a caccia di cibo, catturato un lupo a Potenza (Di martedì 8 dicembre 2020) AGI - Si aggirava da settimane anche nel centro di Potenza. Diverse le segnalazioni, e il sindaco, Mario Guarente, aveva emanato una specifica ordinanza per vietare ai cittadini non solo di avvicinarsi alla "fauna selvatica" che incontravano nelle strade del capoluogo lucano, ma anche di dare da mangiare agli animali. Il lupo ora è stato addormentato e portato in un canile comunale, quello di contrada Tiera, in attesa che i veterinari lo classifichino davvero come tale e lo trasferiscano in un centro specializzato in recupero dell'avifauna "per la sua reimmissione nel proprio habitat naturale", spiega il primo cittadino. La presenza del lupo era stata notata da diverse persone in giro nel cuore di Potenza, fino a quando ieri un passante lo ha visto entrare nell'area delle vecchie serre abbandonate ... Leggi su agi (Di martedì 8 dicembre 2020) AGI - Si aggirava da settimane anche nel centro di. Diverse le segnalazioni, e il sindaco, Mario Guarente, aveva emanato una specifica ordinanza per vietare ai cittadini non solo di avvicinarsi alla "fauna selvatica" che incontravano nelledel capoluogo lucano, ma anche di dare da mangiare agli animali. Ilora è stato addormentato e portato in un canile comunale, quello di contrada Tiera, in attesa che i veterinari lo classifichino davvero come tale e lo trasferiscano in un centro specializzato in recupero dell'avifauna "per la sua reimmissione nel proprio habitat naturale", spiega il primo cittadino. La presenza delera stata notata da diverse persone in giro nel cuore di, fino a quando ieri un passante lo ha visto entrare nell'area delle vecchie serre abbandonate ...

fanpage : #Patrimoniale “Non è certo una rapina a mano armata nei risparmi degli italiani, è una proposta di buonsenso, se fo… - DPCgov : Fin da subito operativa la macchina dei soccorsi per aiutare e assistere la popolazione colpita dal #maltempo in… - rubio_chef : Per Israele i palestinesi sono illegali. Israele però si serve dei palestinesi per costruire qualsiasi cosa, dalle… - Agenzia_Italia : Per le strade a caccia di cibo, catturato un lupo a Potenza - ALBERTOSEVERIN7 : RT @francescatotolo: Come fai a rinchiudere in casa gli italiani “pacificamente”? Li intimorisci con salatissime multe, che la maggior part… -