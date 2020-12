Mina: i suoi più grandi successi raccolti in “Italian Songbook” (Di martedì 8 dicembre 2020) Cassiopea e Orione sono i titoli dei primi due volumi (15 tracce ciascuno piu? un brano mai interpretato prima dalla cantante) del progetto Italian Songbook, sorta di grande “concept antologico” che raccoglie i piu? importanti successi della lunga carriera di Mina e molti brani di colleghi che la Tigre di Cremona ha interpretato nel corso degli anni. INFO: PDU Sony Music, Warner Music.lnk.to/Mina ItalianSongbookMinamazzini.it Leggi anche › Ligabue festeggia i 30 anni di carriera con due uscite speciali › Exotic Diorama, Dolche: «La musica tornerà più forte di prima» › Beyoncé lancia i workout ... Leggi su iodonna (Di martedì 8 dicembre 2020) Cassiopea e Orione sono i titoli dei primi due volumi (15 tracce ciascuno piu? un brano mai interpretato prima dalla cantante) del progetto Italian Songbook, sorta di grande “concept antologico” che raccoglie i piu? importantidella lunga carriera die molti brani di colleghi che la Tigre di Cremona ha interpretato nel corso degli anni. INFO: PDU Sony Music, Warner Music.lnk.to/ItalianSongbookmazzini.it Leggi anche › Ligabue festeggia i 30 anni di carriera con due uscite speciali › Exotic Diorama, Dolche: «La musica tornerà più forte di prima» › Beyoncé lancia i workout ...

