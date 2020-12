Matteo Renzi: "Questa è la nostra linea Maginot" (Di martedì 8 dicembre 2020) Se è saltato il consiglio dei ministri è perché hanno capito che quello di Renzi non è un “penultimatum” a favor di stampa ma un “ultimatum” a favor di Conte. E che, detta in sintesi, a questo punto o il premier torna indietro ridiscutendo tutto – il piano, l’allocazione delle risorse, i compiti e la natura della cabina di regia – oppure il rischio di andare a sbattere è concreto. Perché, ha spiegato Renzi ai suoi, “o toglie dalla manovra la norma sulla cabina di regia e anche il progetto di fondazione sui servizi segreti o votiamo contro la manovra”. È per questo che, in un crescendo dichiaratorio, ha detto ai microfoni del Tg2 che, per come si è messa “teme la rottura”, parole che rendono complicata una frenata se a palazzo Chigi non si deciderà di accogliere la richiesta. Scenario per cuori forti, in piena sessione di bilancio, nel pieno di una ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 8 dicembre 2020) Se è saltato il consiglio dei ministri è perché hanno capito che quello dinon è un “penultimatum” a favor di stampa ma un “ultimatum” a favor di Conte. E che, detta in sintesi, a questo punto o il premier torna indietro ridiscutendo tutto – il piano, l’allocazione delle risorse, i compiti e la natura della cabina di regia – oppure il rischio di andare a sbattere è concreto. Perché, ha spiegatoai suoi, “o toglie dalla manovra la norma sulla cabina di regia e anche il progetto di fondazione sui servizi segreti o votiamo contro la manovra”. È per questo che, in un crescendo dichiaratorio, ha detto ai microfoni del Tg2 che, per come si è messa “teme la rottura”, parole che rendono complicata una frenata se a palazzo Chigi non si deciderà di accogliere la richiesta. Scenario per cuori forti, in piena sessione di bilancio, nel pieno di una ...

reportrai3 : Il decreto oltre che da Matteo Renzi fu firmato anche dall'allora ministro della Difesa Roberta Pinotti, che ne era… - fattoquotidiano : Fondazione Open, la procura di Firenze dice no al trasferimento delle indagini a Roma chiesto da Matteo Renzi - SkyTG24 : Battibecco tra Vito Crimi e Matteo Renzi sul Mes. 'Le condizionalità del Mes possono portare a obbblighi di riforme… - DiplomaziaTW : RT @Libero_official: Il #CdM sul #RecoveryPlan spostato a dopo il voto sul #Mes: tensione nel governo, la strategia di Matteo #Renzi https… - SandraM_Tcon0 : RT @JohnHard3: 'Governo Renzi lo nomina in Cassa depositi e prestiti, lui presta a Matteo Renzi 700mila euro usati per comprare la villa a… -