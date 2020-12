Maltempo, Davide Bordoni (LEGA): Raggi scriva a Zingaretti per chiedere stato di calamità (Di martedì 8 dicembre 2020) “Ostia flagellata dal Maltempo, una spaventosa mareggiata e il forte vento hanno spazzato via le cabine degli stabilimenti sul lungomare e scoperchiato i chioschi in particolare alla “Vecchia Pineta” sul lungomare Lutazio Catullo. La distruzione della costa sta compromettendo il Mare di Roma ma l’Amministrazione non ha capito la gravità dell’emergenza, nulla si è fatto per attrezzarsi o limitare i danni, nemmeno dalla Regione Lazio sono arrivate risposte adeguate.” Così il consigliere capitolino della LEGA Davide Bordoni sull’ondata di Maltempo che si e’ abbattuta in queste ultime ore su Ostia e tutto il litorale romano. “La sindaca Raggi scriva immediatamente al presidente Zingaretti per chiedere lo stato di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 dicembre 2020) “Ostia flagellata dal, una spaventosa mareggiata e il forte vento hanno spazzato via le cabine degli stabilimenti sul lungomare e scoperchiato i chioschi in particolare alla “Vecchia Pineta” sul lungomare Lutazio Catullo. La distruzione della costa sta compromettendo il Mare di Roma ma l’Amministrazione non ha capito la gravità dell’emergenza, nulla si è fatto per attrezzarsi o limitare i danni, nemmeno dalla Regione Lazio sono arrivate risposte adeguate.” Così il consigliere capitolino dellasull’ondata diche si e’ abbattuta in queste ultime ore su Ostia e tutto il litorale romano. “La sindacaimmediatamente al presidenteperlodi ...

