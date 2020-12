L'applicazione non va e ne nasce un simpatico siparietto (Di martedì 8 dicembre 2020) Per far funzionare il piano Cashback e l'app IO gli utenti chiedono l'intervento di Pornhub: la risposta dell'applicazione. Cashback, app IO non funziona: c’è chi chiede l’intervento di Pornhub su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 8 dicembre 2020) Per far funzionare il piano Cashback e l'app IO gli utenti chiedono l'intervento di Pornhub: la risposta dell'. Cashback, app IO non funziona: c’è chi chiede l’intervento di Pornhub su Notizie.it.

AccademiaCrusca : #Incipit ONBOARDING, BRAND, RENAMING, FORM: un’applicazione che nasce in ambito governativo non può affidare al ger… - m4ssimiliano_86 : @RaiNews Meno male che insistono sulla parola digitalizzazione. Non sono in grado di presentare per tempo un'applic… - drpasqualec : @ItalyinLDN @CarlaBiotech Mi sta dicendo che l’applicazione del DCPM varia da comune a comune? Quindi i comuni ital… - SEVEN_491 : @grafo_lo_gia @TechCorsair Travisato il significato originario. Sarei curioso di sentire la spiegazione di 'pratica… - GiovCarosielli : RT @24Mattino: .@paolomieli: 'Non voglio parlare dell'app #Io e del #CashbackDiStato. Tutto al momento dell'applicazione concreta non funzi… -