La Juventus in vantaggio con un rigore generoso: Cristiano Ronaldo non sbaglia, poi magia di McKennie [VIDEO] (Di martedì 8 dicembre 2020) Dubbi sul rigore concesso ai bianconeri. Barcellona e Juventus sono in campo per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, le due squadre si giocano il primo posto del girone. Partenza forte della squadra di Andrea Pirlo che ha dimostrato di voler giocare con personalità. I bianconeri passano in vantaggio con un rigore generoso fischiato contro il Barcellona e realizzato da Cristiano Ronaldo. Passano 7 minuti e la Juventus raddoppia, assist di Cuadrado e magia di McKennie. Al 51? tris di Cristiano Ronaldo su un calcio di rigore questa volta nettissimo. In basso il VIDEO del rigore dubbio. Ma è fallo di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 8 dicembre 2020) Dubbi sulconcesso ai bianconeri. Barcellona esono in campo per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, le due squadre si giocano il primo posto del girone. Partenza forte della squadra di Andrea Pirlo che ha dimostrato di voler giocare con personalità. I bianconeri passano incon unfischiato contro il Barcellona e realizzato da. Passano 7 minuti e laraddoppia, assist di Cuadrado edi. Al 51? tris disu un calcio diquesta volta nettissimo. In basso ildeldubbio. Ma è fallo di ...

CalcioWeb : #BarcellonaJuventus, tantissimi episodi nella sfida di Champions League - silviodifede : Juventus in vantaggio con Buffon in porta sul campo di una big spagnola a rimontare un grande svantaggio dell'andat… - EROS01813189 : #Juventus al primo tempo al #campnou in vantaggio 2-0 sul #Barcellona Ditemi che non è l.effetto dei digestivi di pranzo ???? - jup1897 : HT: Juventus in vantaggio grazie ad i goal di #CR7 e #McKennie ???? Commenti? #ucl #BarcaJuve - yassine13880342 : RT @calciomercatoit: 45' Intervallo, Juventus al riposo in doppio vantaggio! #BarcellonaJuventus 0-2 LIVE -