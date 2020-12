Governo, Renzi: “Temo ci sarà una rottura, non possiamo dare i pieni poteri a Conte” (Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA – Il M5s sembra aver trovato un punto di caduta sul Mes, dopo due giorni di interlocuzioni. Ad annunciarlo, in un post su twitter è Barbara Lezzi, che trova il sostegno di Luigi Di Maio. Ma proprio quando si comincia a intravedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel per il Governo, Matteo Renzi rimette tutto in forse. Ci sarà la rottura tra Italia viva e il governo? “Spero proprio di no, ma temo di si’“, risponde il leader di Italia Viva al Tg2, e invita Conte a “non insistere su una misura che sostituisce il governo con una task force e il parlamento con una diretta facebook”. La cabina di regia sul recovery fund “e’ una struttura che pensa a moltiplicare le poltrone ma non da’ una mano ai disoccupati e alle persone che soffrono. Se le cose rimangono come sono voteremo contro”. “Siamo pronti a fare la nostra parte ma non ci siederemo mai a un tavolo in cui la torta da 200 miliardi e’ pensata per i consulenti romani e non per i cittadini italiani”, dice Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva aggiunge: “Noi abbiamo mandato a casa Salvini per non dargli i pieni poteri. Ma non e’ che i pieni poteri li diamo a Conte”. Quanto al Mes, Renzi aggiunge: “Voglio che ci siano piu’ soldi per la sanita’ anche col Mes”. LEZZI: “PD NON PUO’ PORRE VETI, RISOLUZIONE E’ MIA LINEA ROSSA” Leggi su dire (Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA – Il M5s sembra aver trovato un punto di caduta sul Mes, dopo due giorni di interlocuzioni. Ad annunciarlo, in un post su twitter è Barbara Lezzi, che trova il sostegno di Luigi Di Maio. Ma proprio quando si comincia a intravedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel per il Governo, Matteo Renzi rimette tutto in forse. Ci sarà la rottura tra Italia viva e il governo? “Spero proprio di no, ma temo di si’“, risponde il leader di Italia Viva al Tg2, e invita Conte a “non insistere su una misura che sostituisce il governo con una task force e il parlamento con una diretta facebook”. La cabina di regia sul recovery fund “e’ una struttura che pensa a moltiplicare le poltrone ma non da’ una mano ai disoccupati e alle persone che soffrono. Se le cose rimangono come sono voteremo contro”. “Siamo pronti a fare la nostra parte ma non ci siederemo mai a un tavolo in cui la torta da 200 miliardi e’ pensata per i consulenti romani e non per i cittadini italiani”, dice Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva aggiunge: “Noi abbiamo mandato a casa Salvini per non dargli i pieni poteri. Ma non e’ che i pieni poteri li diamo a Conte”. Quanto al Mes, Renzi aggiunge: “Voglio che ci siano piu’ soldi per la sanita’ anche col Mes”. LEZZI: “PD NON PUO’ PORRE VETI, RISOLUZIONE E’ MIA LINEA ROSSA”

