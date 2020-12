Giulio Pretelli: 'Mio fratello Pierpaolo mi ha aiutato a uscire dall'anoressia' (Di martedì 8 dicembre 2020) 'Avevo 14 anni, mio fratello Pierpaolo mi ha aiutato a uscire dall' anoressi a'. A 'Pomeriggio Cinque' Giulio Pretelli racconta il disturbo alimentare che ha dovuto affrontare e di come l'attuale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 dicembre 2020) 'Avevo 14 anni, miomi ha' anoressi a'. A 'Pomeriggio Cinque'racconta il disturbo alimentare che ha dovuto affrontare e di come l'attuale ...

"Questa cosa mi è successa a 14 anni, Pierpaolo aveva appena cominciato Striscia e da una piccola dieta in un mese ho perso 20 chili. Stavo giù con i miei e lì a Chiaromonte c'era un centro di anoress ...

