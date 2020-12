Frase razzista del quarto uomo di Psg-Istanbul Bashakshehir: Erdogan chiede all’Uefa di intervenire (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il presidente turco Erdogan ha invitato la UEFA a intervenire sull'episodio di razzismo avvenuto durante la partita del 6 ° turno della fase a gironi della Champions League PSG - Istanbul Bashakshehir. La partita è stata interrotta dopo che i calciatori turchi hanno accusato un membro della squadra arbitrale rumena di razzismo. Presumibilmente il quarto uomo Sebastian Coltescu ha chiamato il vice capo allenatore di Istanbul Pierre Vebo "negro". A Webo stesso e all'attaccante turno Demba Ba non è andata giù e sono usciti dal campo senza voler fare ritorno. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il presidente turcoha invitato la UEFA asull'episodio di razzismo avvenuto durante la partita del 6 ° turno della fase a gironi della Champions League PSG -. La partita è stata interrotta dopo che i calciatori turchi hanno accusato un membro della squadra arbitrale rumena di razzismo. Presumibilmente ilSebastian Coltescu ha chiamato il vice capo allenatore diPierre Vebo "negro". A Webo stesso e all'attaccante turno Demba Ba non è andata giù e sono usciti dal campo senza voler fare ritorno. ITA Sport Press.

