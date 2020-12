Francesco Arca: «L’abbraccio di un padre» (Di martedì 8 dicembre 2020) Trasformarsi in qualcun altro, immaginarsi un’altra vita e metterla in atto. Francesco Arca, 41 anni, senese, due figli, una carriera d’attore tra l’Italia e l’estero, al momento non ne ha nessuna intenzione. I cambiamenti, però, non gli hanno mai fatto paura. «Ripartire da zero l’ho già fatto più volte, e potrei farlo in futuro. Ma, a guardarmi indietro, non ho rimorsi. Rifarei tutto», racconta. Scoperto da Maria De Filippi grazie al reality show Volere o volare, Arca oggi si divide tra cinema e televisione (l’abbiamo appena visto nella fiction Rai Vite in fuga; sta girando La Donna del Vento, con Sabrina Ferilli, regia Ricky Tognazzi), e a causa Covid ha dovuto rimandare gli ultimi impegni in Spagna. «La prima volta ho detto “basta” un bel po’ di anni fa. Lavoravo nell’ambito televisivo e vivevo a Milano, ma mi sono reso conto che non ne potevo più. Volevo vivere a Roma e recitare». Leggi su vanityfair (Di martedì 8 dicembre 2020) Trasformarsi in qualcun altro, immaginarsi un’altra vita e metterla in atto. Francesco Arca, 41 anni, senese, due figli, una carriera d’attore tra l’Italia e l’estero, al momento non ne ha nessuna intenzione. I cambiamenti, però, non gli hanno mai fatto paura. «Ripartire da zero l’ho già fatto più volte, e potrei farlo in futuro. Ma, a guardarmi indietro, non ho rimorsi. Rifarei tutto», racconta. Scoperto da Maria De Filippi grazie al reality show Volere o volare, Arca oggi si divide tra cinema e televisione (l’abbiamo appena visto nella fiction Rai Vite in fuga; sta girando La Donna del Vento, con Sabrina Ferilli, regia Ricky Tognazzi), e a causa Covid ha dovuto rimandare gli ultimi impegni in Spagna. «La prima volta ho detto “basta” un bel po’ di anni fa. Lavoravo nell’ambito televisivo e vivevo a Milano, ma mi sono reso conto che non ne potevo più. Volevo vivere a Roma e recitare».

