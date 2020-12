Elisabetta Gregoraci “polverizza” Mino Magli: «Lui? Ha fatto una cosa schifosa…» (Di martedì 8 dicembre 2020) Nel corso della venticinquesima puntata del GF Vip 5, in onda ieri, lunedì 7 dicembre 2020, su Canale 5, Elisabetta Gregoraci ha lasciato la Casa. La showgirl di Soverato si è ritirata per tornare dal figlio Nathan Falco e dalla famiglia. Prima di rientrare a Montecarlo la 40enne ha baciato con passione Pierpaolo Pretelli, poi si è vista costretta a difendersi dagli ex fidanzati o presunti tali. Ma non solo: la gieffina ha smentito le recenti dichiarazioni di Mino Magli. leggi anche l’articolo —> Elisabetta Gregoraci patrimonio, tra assegno mensile e case di proprietà: quanto spilla a Briatore La resa dei conti, Elisabetta Gregoraci ha detto una volta per tutte la sua verità. A proposito di Mino Magli, recentemente ... Leggi su urbanpost (Di martedì 8 dicembre 2020) Nel corso della venticinquesima puntata del GF Vip 5, in onda ieri, lunedì 7 dicembre 2020, su Canale 5,ha lasciato la Casa. La showgirl di Soverato si è ritirata per tornare dal figlio Nathan Falco e dalla famiglia. Prima di rientrare a Montecarlo la 40enne ha baciato con passione Pierpaolo Pretelli, poi si è vista costretta a difendersi dagli ex fidanzati o presunti tali. Ma non solo: la gieffina ha smentito le recenti dichiarazioni di. leggi anche l’articolo —>patrimonio, tra assegno mensile e case di proprietà: quanto spilla a Briatore La resa dei conti,ha detto una volta per tutte la sua verità. A proposito di, recentemente ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci abbandona la casa e si “vendica” del presunto ex Mino Magli: «Ha fatto una cosa schifosa» -… - Soverato : Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip - samuela_k : @007Josip @NicoleZanetti98 @Striscia @GrandeFratello @Codacons Stessi voti improbabili di ieri sera. Per Eligreg al… - BISLACCO3 : RT @Tristan__esdpv: ELISABETTA GREGORACI SE N’È ANDATA #GFVIP -