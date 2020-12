Call of the Sea ci immerge su una paradisiaca isola perduta da oggi, su Xbox Series X/S, Xbox One e PC (Di martedì 8 dicembre 2020) L'adventure-puzzle game in prima persona di Out of the Blue è ora disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC: ecco il trailer di lancio. Ambientato negli anni '30, Call of the Sea è un gioco di avventura in prima persona che si basa molto sulla risoluzione di puzzle ed enigmi. Narra la storia di Norah, una donna sulle tracce della perduta spedizione esplorativa a cui il marito ha preso parte. L'avventura ha luogo in una strana, ma incantevole isola del Sud Pacifico, densa di segreti che attendono di essere svelati in un ordito di misteri e scoperta. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 8 dicembre 2020) L'adventure-puzzle game in prima persona di Out of the Blue è ora disponibile suX/S,One e PC: ecco il trailer di lancio. Ambientato negli anni '30,of the Sea è un gioco di avventura in prima persona che si basa molto sulla risoluzione di puzzle ed enigmi. Narra la storia di Norah, una donna sulle tracce dellaspedizione esplorativa a cui il marito ha preso parte. L'avventura ha luogo in una strana, ma incantevoledel Sud Pacifico, densa di segreti che attendono di essere svelati in un ordito di misteri e scoperta. Leggi altro...

L'avventura puzzle in prima persona di Out of the Blue è ora disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC: ecco il trailer di lancio.

COD Black Ops Cold War x Warzone: un leak svela i primi bundle in arrivo nel negozio

Grazie ad un glitch, alcuni giocatori di COD Black Ops Cold War hanno scoperto i primi pacchetti in arrivo nel negozio con la Season 1.

COD Black Ops Cold War x Warzone: un leak svela i primi bundle in arrivo nel negozio

Grazie ad un glitch, alcuni giocatori di COD Black Ops Cold War hanno scoperto i primi pacchetti in arrivo nel negozio con la Season 1.