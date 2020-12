Barbora Bobulova, cosa fa oggi: “Arrivata a odiarmi” (Di martedì 8 dicembre 2020) Barbora Bobulova, oggi è protagonista di una serie in onda in questi giorni. Il racconto dell’attrice sui primi tempi in Italia Getty ImagesBarbora Bobulova è un’attrice slovacca ormai naturalizzata italiana. 46 anni, il suo è un volto noto al pubblico nostrano avendo cominciato a lavorare nel nostro paese quando aveva 22 anni. Era infatti il 1996 quando con Valerio Mastandrea fu scelta nel cast per il film televisivo L’Infiltrato. L’anno dopo lavorò con una dei più grandi registi italiani recitando in Il principe di Homburg di Marco Bellocchio. Eccola poi in Cuore sacro, Manuale d’amore 2, Immaturi, Scialla!. In questi giorni vanno in onda le fiction Vite in fuga, dove è protagonista, è l’ennesima replica del Commissario Montalbano dove interpreta un ruolo importante per l’indagine ... Leggi su ck12 (Di martedì 8 dicembre 2020)è protagonista di una serie in onda in questi giorni. Il racconto dell’attrice sui primi tempi in Italia Getty Imagesè un’attrice slovacca ormai naturalizzata italiana. 46 anni, il suo è un volto noto al pubblico nostrano avendo cominciato a lavorare nel nostro paese quando aveva 22 anni. Era infatti il 1996 quando con Valerio Mastandrea fu scelta nel cast per il film televisivo L’Infiltrato. L’anno dopo lavorò con una dei più grandi registi italiani recitando in Il principe di Homburg di Marco Bellocchio. Eccola poi in Cuore sacro, Manuale d’amore 2, Immaturi, Scialla!. In questi giorni vanno in onda le fiction Vite in fuga, dove è protagonista, è l’ennesima replica del Commissario Montalbano dove interpreta un ruolo importante per l’indagine ...

Il Commissario Montalbano - Il Gioco degli Specchi, Stasera su Rai1

Strani attentati e inquietanti avvertimenti coinvolgono Salvo Montalbano in un gioco crudele di depistaggi, stasera in replica su Rai1 l'episodio del 2013 Il Gioco degli Specchi. Ecco tutte le anticip ...

