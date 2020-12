Ansia da pandemia: i sintomi e come affrontarla (Di martedì 8 dicembre 2020) L’OMS lancia l’allarme: 6 persone su 10 sono affette da “stress da pandemia”. Se vi capita di sentirvi spesso avviliti, stanchi e angosciati senza una apparente motivazione, la motivazione invece potrebbe essere solo e soltanto una: l’attuale situazione pandemica in cui siamo, nostro malgrado, costretti a vivere. Paura dei contatti. Litri di gel disinfettante e i nostri visi avvolti nelle mascherine. Ansia e attesa di dati, numeri, risultati di tamponi. E ancora, la paura di ammalarsi, lo stato di allerta al primo accenno di mal di gola o al primo starnuto. Lo smart working che ci fa alienare dal mondo. Un Natale inusuale e praticamente inesistente. 8 mesi fa eravamo entrati in questa pandemia a gamba tesa e battaglieri: le videochiamate con gli amici, i flashmob sul balcone, gli “andrà tutto bene” disegnati per il web. Oggi ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 8 dicembre 2020) L’OMS lancia l’allarme: 6 persone su 10 sono affette da “stress da”. Se vi capita di sentirvi spesso avviliti, stanchi e angosciati senza una apparente motivazione, la motivazione invece potrebbe essere solo e soltanto una: l’attuale situazione pandemica in cui siamo, nostro malgrado, costretti a vivere. Paura dei contatti. Litri di gel disinfettante e i nostri visi avvolti nelle mascherine.e attesa di dati, numeri, risultati di tamponi. E ancora, la paura di ammalarsi, lo stato di allerta al primo accenno di mal di gola o al primo starnuto. Lo smart working che ci fa alienare dal mondo. Un Natale inusuale e praticamente inesistente. 8 mesi fa eravamo entrati in questaa gamba tesa e battaglieri: le videochiamate con gli amici, i flashmob sul balcone, gli “andrà tutto bene” disegnati per il web. Oggi ...

