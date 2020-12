Alcamo, organizzano una giocata a carte: multati quindici giovani (Di martedì 8 dicembre 2020) I carabinieri della provincia di Trapani hanno sorpreso ad Alcamo 15 giovani, tra i 19 e i 22 anni, che stavano facendo una festa senza mascherine e senza osservare alcun tipo di distanziamento sociale. Il party si svolgeva in un’abitazione privata. All’arrivo dei militari, i giovani erano intenti ad ascoltare musica, bere alcolici e giocare a carte. Dopo aver identificato tutti i presenti, i carabinieri hanno proceduto a sanzionarli amministrativamente per la violazione delle norme anti Covid in vigore, per un totale di 6000 euro. Si tratta curiosamente del secondo caso simile in pochi giorni che si registra nella cittadina del trapanese. Come vi avevamo raccontato, qualche giorno fa era stata interrotta dai militari una festa di compleanno in una villetta, dove sono state sanzionate 13 persone, tutte tra i venti e i ... Leggi su tpi (Di martedì 8 dicembre 2020) I carabinieri della provincia di Trapani hanno sorpreso ad15, tra i 19 e i 22 anni, che stavano facendo una festa senza mascherine e senza osservare alcun tipo di distanziamento sociale. Il party si svolgeva in un’abitazione privata. All’arrivo dei militari, ierano intenti ad ascoltare musica, bere alcolici e giocare a. Dopo aver identificato tutti i presenti, i carabinieri hanno proceduto a sanzionarli amministrativamente per la violazione delle norme anti Covid in vigore, per un totale di 6000 euro. Si tratta curiosamente del secondo caso simile in pochi giorni che si registra nella cittadina del trapanese. Come vi avevamo raccontato, qualche giorno fa era stata interrotta dai militari una festa di compleanno in una villetta, dove sono state sanzionate 13 persone, tutte tra i venti e i ...

Nucciomaugeri : Organizzano una giocata a carte in casa, multati 15 giovani ad Alcamo - live_palermo : Organizzano giocata a carte in casa: in 15 multati dai Carabinieri - rep_palermo : Alcamo, organizzano una giocata a carte. Multati quindici giovani [aggiornamento delle 10:55] - tvio2 : Alcamo, Organizzano una festa a casa: sanzionati i 13 ragazzi per 5.200€ -

Ultime Notizie dalla rete : Alcamo organizzano Alcamo, organizzano una giocata a carte. Multati quindici giovani La Repubblica Organizzano giocata a carte in casa: in 15 multati dai Carabinieri

Continuano i controlli delle Forze dell’Ordine in Sicilia per il rispetto delle norme contro il Coronavirus. A Alcamo 15 giovani denunciati per aver organizzato una giocata a carte in casa. I Carabini ...

Alcamo, organizzano una giocata a carte. Multati quindici giovani

I carabinieri li hanno trovati senza mascherina e senza osservare nessun tipo di distanziamento. Sono scattate sanzioni per 6000 euro ...

Continuano i controlli delle Forze dell’Ordine in Sicilia per il rispetto delle norme contro il Coronavirus. A Alcamo 15 giovani denunciati per aver organizzato una giocata a carte in casa. I Carabini ...I carabinieri li hanno trovati senza mascherina e senza osservare nessun tipo di distanziamento. Sono scattate sanzioni per 6000 euro ...