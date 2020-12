Vittorio Feltri interviene sul caso Suarez e definisce i migranti “Bingo Bongo”

Leggi su tpi

(Di lunedì 7 dicembre 2020)In un editoriale su Libero,suldifendendo il calciatore e attaccando i, etichettandoli come. Il giornalista ha detto la sua sull’esame farsa sostenuto dal calciatore uruguagio, in un articolo dal titolo: “Bocciato, promosso Bingo. Nel suo editoriale,sostiene che le polemiche che hanno investito il calciatore e la Juventus per le facilitazioni emerse nell’esame non hanno fatto altro che privare il campionato italiano di ...