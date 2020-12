Renzi, continua il tira e molla con il governo: “No a task force, basta con questi metodi” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nuovo attacco di Matteo Renzi al governo: Italia Viva dice di no alla “task force” per gestire il Recovery Fund. E chiede “meno populismo”. governo si, governo no. Conte si, Conte no. Matteo Renzi – e dunque Italia Viva, movimento politico appiattito sulle posizioni del suo leader – prosegue nel suo tira e molla con L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nuovo attacco di Matteoal: Italia Viva dice di no alla “” per gestire il Recovery Fund. E chiede “meno populismo”.si,no. Conte si, Conte no. Matteo– e dunque Italia Viva, movimento politico appiattito sulle posizioni del suo leader – prosegue nel suocon L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

