Recovery Fund | rivolta di Italia Viva al vertice con Conte | “Renzi vuol far saltare il premier”

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilconvocato ieri nel tardo pomeriggio dal presidente del Consiglio Giuseppecon i capi delegazione in vista del Consiglio dei ministri di oggi sulsi è concluso con un colpo di scena: i rappresentanti dihanno lasciato il tavolo per protestare contro il metodo utilizzato dal premier. Secondo i racconti dei ministri citati dal Corriere della Sera, Boschi e Rosato hanno lanciato un “assalto” al tavolo di maggioranza e il premier sarebbe rimasto “basito”, avendo compreso, secondo le parole di un esponente del governo “che il problema di Renzi non è tanto il merito delle cose, quanto la volontà di far”. Un’ipotesi tutta da verificare, ma che dà l’idea del livello della crisi. Renzi: “No a inutili task ...

Intervista alla Stampa del ministro per gli Affari europei: "Sul Recovery Fund lunedì presenteremo una proposta in consiglio dei ministri" ...ROMA (ITALPRESS) – “Il Recovery è l’ultima occasione che abbiamo per progettare il futuro del nostro Paese. Penso che la maggioranza debba fare una riflessione seria su cosa fare e su come farlo. A lu ...