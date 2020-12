Positivi risalgono a 8.6%. Regione: “Dal 9 a scuola anche le seconde classi elementari” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 7 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 6. Buono il dato dei Positivi e delle terapie intensive libere e novità sulla scuola. Su 12.330 tamponi sono risultati 1.060 Positivi ossia l’ 8.6% (ieri 8%). Negli ultimi 44 giorni forbice: 8%-21.5%. 11.270 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.060 ‘Positivi’, 134 sono sintomatici ossia il 12.6% (ieri 10.2%), forbice ultimi 44 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 134 Positivi sintomatici rappresentano l’1% (ieri 0.8%). Negli ultimi 44 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sarebbe opportuno conoscere il tipo di sintomi. Quale percentuale di questi 134 pazienti necessita di ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 7 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 6. Buono il dato deie delle terapie intensive libere e novità sulla. Su 12.330 tamponi sono risultati 1.060ossia l’ 8.6% (ieri 8%). Negli ultimi 44 giorni forbice: 8%-21.5%. 11.270 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.060 ‘’, 134 sono sintomatici ossia il 12.6% (ieri 10.2%), forbice ultimi 44 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 134sintomatici rappresentano l’1% (ieri 0.8%). Negli ultimi 44 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sarebbe opportuno conoscere il tipo di sintomi. Quale percentuale di questi 134 pazienti necessita di ...

