Oro apre cauto su mercati asiatici in attesa di pacchetto aiuti USA (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Apertura cauta per l’oro sulle borse asiatiche, in attesa che le nuove misure di stimolo fiscale degli Stati Uniti siano approvate nei prossimi giorni. Prosegue infatti il dialogo bipartisan per un disegno di legge da 908 miliardi di dollari. I futures sull’oro sono aumentati dello 0,3%, prima di assestarsi nel corso della seduta. La performance a sette giorni è comunque in positivo del 2,49%. Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Apertura cauta per l’oro sulle borse asiatiche, inche le nuove misure di stimolo fiscale degli Stati Uniti siano approvate nei prossimi giorni. Prosegue infatti il dialogo bipartisan per un disegno di legge da 908 miliardi di dollari. I futures sull’oro sono aumentati dello 0,3%, prima di assestarsi nel corso della seduta. La performance a sette giorni è comunque in positivo del 2,49%.

(Teleborsa) - Apertura cauta per l'oro sulle borse asiatiche, in attesa che le nuove misure di stimolo fiscale degli Stati Uniti siano approvate nei prossimi giorni. Prosegue infatti il dialogo ...

Ambrogini d’oro, oggi la cerimonia: dai medici-eroi a Fedez e Ferragni

I sanitari in prima linea nella lotta al Covid e i «Ferragnez» tra i premiati con la massima onorificenza della città. La cerimonia per la prima volta in streaming e interamente a Palazzo Marino, anzi ...

