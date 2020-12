Nuovo lockdown in Danimarca: l’annuncio delle misure restrittive (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Danimarca ha deciso di chiudere scuole medie e superiori, bar, caffè e ristoranti nell’area più colpite dalla seconda ondata di coronavirus, tra cui la capitale Copenhagen. Lo riporta il Guardian. LEGGI ANCHE: Covid, terza ondata sarà più forte? I contagi scendono lentamente: cosa sta succedendo l’annuncio di Angela Merkel: altre misure prima di Natale L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 7 dicembre 2020) Laha deciso di chiudere scuole medie e superiori, bar, caffè e ristoranti nell’area più colpite dalla seconda ondata di coronavirus, tra cui la capitale Copenhagen. Lo riporta il Guardian. LEGGI ANCHE: Covid, terza ondata sarà più forte? I contagi scendono lentamente: cosa sta succedendodi Angela Merkel: altreprima di Natale L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

La Danimarca, che era riuscita a evitare il lockdown nella prima ondata di Covid, ha deciso di chiudere scuole medie e superiori, bar, caffè e ristoranti nell'area più colpite dalla seconda ondata del ...

