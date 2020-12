Milano: l'Ambrogino d'oro agli operatori sanitari vittime Covid, tutti i premiati (2) (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Adnkronos) - E ancora alla partigiana Antonietta Romano Bramo, al cantautore Fabio Concato, a suor Anna Monia Alfieri, a Loredana Bulgarelli deportata ad Auschwitz, a Elisabetta Dejana membro del Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro della Salute per la lotta contro il Covid, a Susanna Mantovani professoressa ordinaria di Pedagogia generale e sociale all'Università Bicocca, al chirurgo e oncologo Vincenzo Maria Mazzaferro, a Gigi e Gabriella Pedroli che hanno fondato il centro dell'Incisione, il produttore artistico Claudio Trotta. Tra i premiati con la Medaglia d'oro anche Emanuele Ernesto presidente dell'associazione Famiglie separate cristiane e Giorgio Vittadini, professore all'Università Bicocca e fondatore della fondazione per la Sussidiarietà. Gli attestati, infine, saranno consegnati all'Associazione Agiamo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Adnkronos) - E ancora alla partigiana Antonietta Romano Bramo, al cantautore Fabio Concato, a suor Anna Monia Alfieri, a Loredana Bulgarelli deportata ad Auschwitz, a Elisabetta Dejana membro del Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro della Salute per la lotta contro il, a Susanna Mantovani professoressa ordinaria di Pedagogia generale e sociale all'Università Bicocca, al chirurgo e oncologo Vincenzo Maria Mazzaferro, a Gigi e Gabriella Pedroli che hanno fondato il centro dell'Incisione, il produttore artistico Claudio Trotta. Tra icon la Meda d'oro anche Emanuele Ernesto presidente dell'associazione Famiglie separate cristiane e Giorgio Vittadini, professore all'Università Bicocca e fondatore della fondazione per la Sussidiarietà. Gli attestati, infine, saranno consegnati all'Associazione Agiamo, ...

