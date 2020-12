Mes, Mes 1, Mes 2 (Di martedì 8 dicembre 2020) I media dicono che domani, mercoledì 9 dicembre, il governo potrebbe addirittura cadere se venisse a mancare la maggioranza nel voto sulla relazione che il premier Conte farà in Parlamento sulla riforma del Mes (Meccanismo europeo di stabilità, altrimenti e confidenzialmente detto “salva stati”), che sarà discussa e a sua volta votata il giorno successivo nella riunione del Consiglio europeo (che comprende i 27 capi di Stato dell’Unione europea). Ma sarà vero? Il presidente del consiglio si mostra sicuro: “Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 8 dicembre 2020) I media dicono che domani, mercoledì 9 dicembre, il governo potrebbe addirittura cadere se venisse a mancare la maggioranza nel voto sulla relazione che il premier Conte farà in Parlamento sulla riforma del Mes (Meccanismo europeo di stabilità, altrimenti e confidenzialmente detto “salva stati”), che sarà discussa e a sua volta votata il giorno successivo nella riunione del Consiglio europeo (che comprende i 27 capi di Stato dell’Unione europea). Ma sarà vero? Il presidente del consiglio si mostra sicuro: “Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

borghi_claudio : C'è davvero qualcuno del M5S che anche se vota mille mes pensa di essere ricandidato con conte leader? Ma dove vive… - borghi_claudio : Scusa @luigidimaio, guarda che sei solo tu a confondere le due cose. Nessuno dice che approvare la schiforma è ugua… - Marcozanni86 : Se non credete al pericoloso @borghi_claudio, ve lo dice il #Senato a cosa serve la riforma del #MES: a rendere più… - Emiliano_veneto : @GiorgiaMeloni Ok va bene. Ma dedichiamo tempo al mes e sicurezza per piacere. Ormai queste feste vanno così.. il p… - 1958Aldo : RT @nassomanuela: Come andrà a finire con il famigerato #MES?Il #M5S calerà la braghe anche su questo?Spero di no. Lo scopriremo solo viven… -