Mara Carfagna è ricoverata a Roma per polmonite (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e consigliere comunale uscente di Napoli, è ricoverata a Roma per una polmonite. La vicepresidente è in buone condizioni e la polmonite che l'ha colpita non è riconducibile a Covid-19. Carfagna, 44 anni, è diventata madre solo 10 giorni fa, dando alla luce la piccola Vittoria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

forza_italia : Cara @mara_carfagna, siamo con te! Auguri da tutti noi per una guarigione rapida e completa. Forza Mara! - fanpage : Mara Carfagna trasportata in Ospedale per polmonite - patriziaprestip : Mi auguro che @mara_carfagna guarisca prestissimo e torni dalla sua bambina e a presiedere la @Montecitorio , dove… - Ciccillo_56 : @mara_carfagna auguri di pronta guarigione On. - carlopiana : @BentivogliMarco @mara_carfagna Mi associo, anche se non ho colto la notizia. -