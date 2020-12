L’odio si nutre sui social, Federico Rutali e gli hater: “Offendono per attirare l’attenzione” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Quella di Federico Rutali, giovane influencer di 23 anni, è la testimonianza di un’infanzia e un’adolescenza segnata in maniera indelebile dal bullismo e dal body shaming. Insulti, derisione, fobia sociale, paura a relazionarsi e angoscia di vivere: queste sono le parole più ricorrenti nella narrazione del suo trascorso minato dai bulli, dalle critiche e da una solitudine forzata, un tunnel cui non era consapevole ci fosse un’uscita. Ora noto influencer su Instagram, l’impegno di Federico è palpabile nei suoi scatti corredati da didascalie all’insegna del body positivity. Ma per quanto sia appoggiato da migliaia di ragazzi, nella sua lotta, Federico Rutali si scontra quotidianamente con L’odio social, un fenomeno inarrestabile. Intervistato da ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Quella di, giovane influencer di 23 anni, è la testimonianza di un’infanzia e un’adolescenza segnata in maniera indelebile dal bullismo e dal body shaming. Insulti, derisione, fobiae, paura a relazionarsi e angoscia di vivere: queste sono le parole più ricorrenti nella narrazione del suo trascorso minato dai bulli, dalle critiche e da una solitudine forzata, un tunnel cui non era consapevole ci fosse un’uscita. Ora noto influencer su Instagram, l’impegno diè palpabile nei suoi scatti corredati da didascalie all’insegna del body positivity. Ma per quanto sia appoggiato da migliaia di ragazzi, nella sua lotta,si scontra quotidianamente con, un fenomeno inarrestabile. Intervistato da ...

