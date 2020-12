La Boheme di Puccini edizione 1998 in onda su RAI 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La settimana teatrale di RAI 5 si apre con un’opera tutta da vedere, soprattutto per il cast che ha preso parte a quell’. Parliamo delladinell’del. Un’opera da vedere uun’opera assolutamente da vivere e vedere per il cast di tutto rispetto e per la fedelissima trama che ben si adatta all’originale librettoano. Cast regia e personaggi Andrà inla messa in scena al Teatro Lirico di Cagliari risalente al. A dare la voce alla protagonista Mimì la bravissima Daniela Dessì. Per la direzione musicale ad occuparsene è Steven Mercurio, mentre per la regia teatrale impegnato fu Lorenzo Mariani. Circa le scene e i costumi sono di Pierluigi Samaritani. Per cast e personaggi non ...