Il lockdown non fa bene alle coppie: boom di divorzi causa Covid (Di lunedì 7 dicembre 2020) lockdown, isolamento, chiusi 24 ore su 24 dentro quattro mura. L’’impatto del Coronavirus sulle coppie è stato devastante. I rapporti si sono deteriorati, facendo venire fuori vecchi problemi sopiti mai risolti e acuendoli a tal punto da arrivare ai divorzi. Leggi anche › Primo dicembre 2020: 50 anni di divorzio, la legge che ha cambiò l’Italia › La coppia alla prova lockdown tra nuovi divorzi e inaspettate conferme: il parere della sessuologa › Convivenza forzata da Coronavirus: impennata di violenza domestica e divorzi (per ora in Cina) ... Leggi su iodonna (Di lunedì 7 dicembre 2020), isolamento, chiusi 24 ore su 24 dentro quattro mura. L’’impatto del Coronavirus sulleè stato devastante. I rapporti si sono deteriorati, facendo venire fuori vecchi problemi sopiti mai risolti e acuendoli a tal punto da arrivare ai. Leggi anche › Primo dicembre 2020: 50 anni dio, la legge che ha cambiò l’Italia › La coppia alla provatra nuovie inaspettate conferme: il parere della sessuologa › Convivenza forzata da Coronavirus: impennata di violenza domestica e(per ora in Cina) ...

NicolaPorro : Il ???????????? fotografa un popolo spaventato e incattivito, che vuole chiusure e galera per chi non ha la #mascherina.… - NicolaPorro : Incredibile inversione: i giallorossi, protagonisti del fallimentare 'modello italiano', usano le vittime per giust… - Linkiesta : Da qualunque parte la si guardi, è difficile capire su cosa poggi la baldanza di Giuseppe #Conte. L'esecutivo non h… - Minutza2 : RT @spighissimo: 'La Baviera ha decretato lo stato di calamità imponendo un lockdown ancora più severo per contenere l'epidemia di coronavi… - IOdonna : Il lockdown non fa bene alle coppie: boom di divorzi causa Covid -