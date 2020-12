Highlights e gol Fiorentina-Genoa 1-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ildei gol e deglidi, match valevole per la decima giornata del campionato di. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze primo tempo molto bloccato con entrambe le squadre che faticano a produrre occasioni da gol, nella ripresa i ragazzi di Cesare Prandelli alzano il ritmo e si divorano un paio di clamorose palle gol. Poi la rete arriva grazie a Giacomo Bonaventura, ma Doveri annulla al Var il gol proprio per un fallo dell’ex centrocampista viola. Nel finale poi succede di tutto: prima Pjaca e poi Milenkovic al 98?, la partita termina 1-1. LE PAGELLE E I VOTI GOL ANNULLATO A BONAVENTURA 0-1 1-1 SportFace.

tifosidownunder : RT @Lega_B: ??? Ti sei perso i gol e le emozioni della 10^ giornata della #SerieBKT? Rivedi tutte le migliori azioni e le emozioni dell'ulti… - InterClubIndia : RT @Inter_Women: ?? | HIGHLIGHTS Un'altra vittoria per #InterWomen: 2-0 a San Marino Academy grazie alla prima rete di Catelli in nerazzurr… - De_Sand88 : RT @Lega_B: ??? Ti sei perso i gol e le emozioni della 10^ giornata della #SerieBKT? Rivedi tutte le migliori azioni e le emozioni dell'ulti… - Lega_B : ??? Ti sei perso i gol e le emozioni della 10^ giornata della #SerieBKT? Rivedi tutte le migliori azioni e le emozio… - fainformazione : VIDEO - Fiorentina-Genoa 1-1 | Gol e Highlights | Giornata 10 | Serie A TIM 2020/21 Incredibile pareggio della Fio… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Al Franchi, nel Monday Night, i viola di Prandelli acciuffano il pari al 98' con una rete di Milenkovic. I rossoblù erano passati in vantaggio all'89' con un gol di Pjaca. Entrambe le squadre rimangon ...Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...