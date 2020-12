Folla in coda alla stazione sciistica di Verbier, le polemiche travolgono il modello svizzero: «Sabato fuori controllo» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lunghe code e assembramenti di sciatori in attesa di poter accedere agli impianti di risalita della stazione sciistica TéléVerbier a Verbier, nel Canton Vallese, in Svizzera. Immagini che ricordano il fiume di persone che aveva preso d’assalto le piste di Cervinia all’inizio della stagione sciistica. Immagini, quelle di Verbier, che hanno subito creato polemica non solo nel paese elvetico, ma in tutta Europa. Già, perché il “modello svizzero” è ritenuto da molti un esempio di come far funzionare gli impianti malgrado la pandemia di Coronavirus. Eppure, palesemente, qualcosa è andato storto. «Nel momento in cui l’intera Europa ci sta guardando, è inaccettabile che a Verbier non sia stato possibile organizzare le code correttamente, ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lunghe code e assembramenti di sciatori in attesa di poter accedere agli impianti di risalita dellaTélé, nel Canton Vallese, in Svizzera. Immagini che ricordano il fiume di persone che aveva preso d’assalto le piste di Cervinia all’inizio della stagione. Immagini, quelle di, che hanno subito creato polemica non solo nel paese elvetico, ma in tutta Europa. Già, perché il “” è ritenuto da molti un esempio di come far funzionare gli impianti malgrado la pandemia di Coronavirus. Eppure, palesemente, qualcosa è andato storto. «Nel momento in cui l’intera Europa ci sta guardando, è inaccettabile che anon sia stato possibile organizzare le code correttamente, ...

