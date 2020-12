Ficarra e Picone | il vero motivo dell’addio a Striscia la Notizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Da lunedì 7 dicembre 2020 torna al timone dilala storica coppia Ezio Greggio – Enzo Iacchetti dopo l’addio di. Un addio che è arrivato in diretta la scorsa settimana, in maniera alquanto improvvisa per il pubblico di Canale 5. “Sono trascorsi 15 anni, nel nostro lavoro ogni tanto ci sta di rimescolare le carte – hanno spiegato poi, dopo l’annuncio in diretta al tg satirico – in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera – Era venuto il momento. È una scelta ponderata, che non è arrivata all’improvviso. È una decisone che è nata e cresciuta nel tempo, come quando scrivi un film o uno sketch per la televisione: alla fine ti dimentichi chi ha avuto l’idea o ha cominciato a parlarne”. (Continua dopo la foto) “Ne discutevamo tra di noi e poi ha preso sempre più forma, con ...