Covid, Potere al Popolo attacca la gestione dell’Asl: “Manca la chiarezza” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSulla gestione dell’emergenza Covid da parte dell’Asl sannita a intervenire è Potere al Popolo. Che scrive: “L’ASL della nostra provincia, fin dall’inizio della pandemia, ha mostrato fortissime carenze nella comunicazione. Si sono lamentati decine di sindaci, per la lentezza con la quale si portava a conoscenza dei contagiati residenti. Anche qualche giornale ha lungamente contestato la lentezza e poco chiarezza dei dati forniti alla redazione. L’Associazione Altrabenevento, ha posto in essere una forte e lunghissima polemica con cui ha evidenziato manchevolezze di ogni tipo. Per quanto ci riguarda, pur analizzando con attenzione i suoi comunicati, non abbiamo ben compreso l’andamento della pandemia in città e in provincia. Chiediamo, pertanto, di fornire dati disaggregati, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSulladell’emergenzada partesannita a intervenire èal. Che scrive: “L’ASL della nostra provincia, fin dall’inizio della pandemia, ha mostrato fortissime carenze nella comunicazione. Si sono lamentati decine di sindaci, per la lentezza con la quale si portava a conoscenza dei contagiati residenti. Anche qualche giornale ha lungamente contestato la lentezza e poco chiarezza dei dati forniti alla redazione. L’Associazione Altrabenevento, ha posto in essere una forte e lunghissima polemica con cui ha evidenziato manchevolezze di ogni tipo. Per quanto ci riguarda, pur analizzando con attenzione i suoi comunicati, non abbiamo ben compreso l’andamento della pandemia in città e in provincia. Chiediamo, pertanto, di fornire dati disaggregati, ...

AdrianaSpappa : RT @claudiomontar: Mr. President USA 1 'Il vaccino non deve essere obbligatorio .. farei tutto ciò che è nel mio potere per incoraggiare l… - MshAllh_theBook : @ritafrediani @beppe_grillo La colpa è'nostra',100%. Così come andava in piazza a raccogliere piccoli personaggi ch… - piebona : @AntigoneOnlus È una questione culturale e di diritto! Ia costituzione è chiara il carcere non deve essere conside… - fedeukie : ora scrivo nella ff che minghao trova la cura per il covid nel laboratorio di avellino visto che ho questo potere - ParereLegale : @udogumpel @micheleboldrin non vedo nesso tra anziani morti di covid e il divieto di spostarsi nelle seconde case.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Potere Covid, gli scienziati hanno troppo potere? Risponde Miozzo Yahoo Finanza Addio a Lidia Menapace, la partigiana combattente che rifiutò le armi: femminista, pacifista e voce libera

Addio a Lidia Menapace, morta a 96 anni dopo essere stata ricoverata a causa del Covid nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano. L’Italia perde oggi una delle sue partigiane combatte ...

Contributo all'affitto per le famiglie colpite dalla crisi-Covid

La Regione del Veneto ha aperto i termini per la raccolta delle domande riservata ai cittadini che non hanno precedentemente presentato domanda di contributo FSA-covid. Le domande potranno essere pres ...

Addio a Lidia Menapace, morta a 96 anni dopo essere stata ricoverata a causa del Covid nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano. L’Italia perde oggi una delle sue partigiane combatte ...La Regione del Veneto ha aperto i termini per la raccolta delle domande riservata ai cittadini che non hanno precedentemente presentato domanda di contributo FSA-covid. Le domande potranno essere pres ...