Covid | in Germania via al vaccino all' inizio del 2021

Il ministro alla Cancelleria tedesca Helge Braun ha fatto sapere che il vaccino anti Covid sarà a disposizione in Germania dai primi giorni del gennaio 2021. Parlando alla 'Bild', Braun ha affermato ...

BERLINO, 07 DIC - Il vaccino anticovid sarà a disposizione in Germania dai primi giorni del gennaio 2021: è quello che ha detto alla Bild il ministro alla Cancelleria tedesca, Helge Braun, affermando ...

Lo «Stato di calamità naturale» è necessario

MONACO DI BAVIERA - «Non è quello che desideriamo fare, ma dobbiamo fare quel che è necessario». Il ministro-presidente della Baviera, Markus Söder, ha motivato così, parlando oggi all'ARD Morgenmagaz ...

