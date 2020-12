CoD Warzone | un bug permette di ottenere tute da Juggernaut infinite

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Un bug che funge da exploitdidain CoD. Scopritelo in questo nostro articolo Da sempre, nei videogiochi, alcuni glitch fungono da exploit che permettono ai giocatori di agire in modi non preventivati dagli stessi sviluppatori. Questo è un po’ quello che sta accadendo proprio al momento in cui vi scriviamo in una popolarissima entry della più iconica saga FPS targata Activision. Alcuni utenti hanno infatti scoperto un nuovo bug in CoD:, questo consente ai giocatori diillimitateda. vediamo di seguito tutti i dettagli di questo exploit che ha dell’incredibile. Ecco il video dell’incredibile bug di CoDche vi ...