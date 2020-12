Alessandro Borghese torna in tv e si prepara al Natale. Con un menu al sapore di mare (Di lunedì 7 dicembre 2020) Alessandro Borghese tra famiglia e carriera sfoglia la gallery Dall’8 dicembre rivedremo in tv i suoi inconfondibili occhiali di design e i riccioli neri e un po’ ribelli. Ogni martedì, su Sky e NOW TV, Alessandro Borghese, 44 anni, riporterà sul piccolo schermo le nuove imperdibili sfide di Alessandro Borghese 4 ristoranti, dove semplici ristoratori di tutta la Penisola si trasformano in agguerriti concorrenti di una sfida a colpi di… pagelle da stilare a fine pasto. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 7 dicembre 2020)tra famiglia e carriera sfoglia la gallery Dall’8 dicembre rivedremo in tv i suoi inconfondibili occhiali di design e i riccioli neri e un po’ ribelli. Ogni martedì, su Sky e NOW TV,, 44 anni, riporterà sul piccolo schermo le nuove imperdibili sfide di4 ristoranti, dove semplici ristoratori di tutta la Penisola si trasformano in agguerriti concorrenti di una sfida a colpi di… pagelle da stilare a fine pasto. Leggi anche ...

