Abruzzo, la Regione si autoproclama in zona arancione. Marsilio: "Da oggi in vigore l'ordinanza" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Continua lo scontro tra il governo e la Regione Abruzzo, che da oggi di fatto si è autoproclamata zona arancione. Il presidente Marco Marsilio ha firmato ieri una nuova ordinanza che prevede il cambio di colore e la fine delle restrizioni più dure, nonostante il parere contrario del governo, secondo cui avrebbe dovuto aspettare mercoledì 9 dicembre per ufficializzare lo stop alla zona rossa. oggi il governatore conferma la sua decisione: "L'Abruzzo è in zona arancione e l'ordinanza è già vigente", ha risposto all'Adnkronos. Secondo quanto annunciato ieri dal ministro Francesco Boccia, il governo è pronto a inviare una lettera di diffida a Marsilio: la responsabilità di ...

