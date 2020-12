Sampdoria-Milan 1-2, Ranieri: “Ripartiamo dal secondo tempo di oggi, giusto il rigore” (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Il Milan è stato padrone del campo nel primo tempo. Nella ripresa c’è stato più equilibrio. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di oggi e reagire immediatamente per non fare gli stessi errori dell’anno scorso”. Così il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha commentato la sconfitta dei suoi al Ferraris contro la capolista Milan per 2-1. Tante le proteste dei blucerchiati per alcuni episodi da moviola ma nel post partita il tecnico spegne le polemiche: “Il tocco di mano di Gabbia? Non è netto, se mi avessero dato un rigore così contro, mi sarebbe dispiaciuto. Anche il rigore di Jankto è giusto: credevo fosse stato caricato prima del tocco col braccio, ma rivedendo le immagini è chiaro che la decisione è stata corretta”. Poi sulla ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Ilè stato padrone del campo nel primo. Nella ripresa c’è stato più equilibrio. Dobbiamo ripartire daldie reagire immediatamente per non fare gli stessi errori dell’anno scorso”. Così il tecnico dellaClaudioha commentato la sconfitta dei suoi al Ferraris contro la capolistaper 2-1. Tante le proteste dei blucerchiati per alcuni episodi da moviola ma nel post partita il tecnico spegne le polemiche: “Il tocco di mano di Gabbia? Non è netto, se mi avessero dato un rigore così contro, mi sarebbe dispiaciuto. Anche il rigore di Jankto è: credevo fosse stato caricato prima del tocco col braccio, ma rivedendo le immagini è chiaro che la decisione è stata corretta”. Poi sulla ...

