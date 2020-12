Samp-Milan, i convocati di Pioli: out Bennacer per problemi muscolari (Di domenica 6 dicembre 2020) Mister Pioli torna in panchina dopo il Covid, ma con qualche assenza a cui ovviare, ecco la lista dei convocati rossoneri per la sfida delle 20.45 di oggi a Marassi contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Out anche Bennacer per alcuni problemi muscolari: PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli. CENTROCAMPISTI: Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Mioni?, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI: Colombo, Maldini, Rebi?. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Mistertorna in panchina dopo il Covid, ma con qualche assenza a cui ovviare, ecco la lista deirossoneri per la sfida delle 20.45 di oggi a Marassi contro ladoria di Claudio Ranieri. Out ancheper alcuni: PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli. CENTROCAMPISTI: Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Mioni?, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI: Colombo, Maldini, Rebi?. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AntoVitiello : #Castillejo sta meglio, ha smaltito l'infiammazione al ginocchio. Oggi anche lui in gruppo con #Bennacer. #Pioli, t… - it_samp : #SampMilan: ecco come si presentano le squadre e le probabili formazioni - Calciodiretta24 : Risultati calcio live, 6 dicembre 2020: Samp – Milan in evidenza - michelagiacco : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Milan giovanissimo contro la Samp: età media 22 anni e 10 mesi - MatteoTosato83 : @santinilore79 @Cobretti_80 Rosa Sassuolo ore15 - tottenham arsenal ore17.30 - Samp Milan ore 20.45 -