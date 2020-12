Maran: “Il morale non è buono ma dobbiamo ribaltare questo sentimento. Dovremo essere il Genoa dalla testa ai piedi” (Di domenica 6 dicembre 2020) Rolando Maran, tecnico del Genoa, domani sfida la Fiorentina e ha parlato così ai microfoni di Genoa Channel: “dobbiamo mettere in campo la carica agonistica e il temperamento che tutti noi che amiamo il Genoa abbiamo dentro. E’ la carta identità del Genoa e di chi ha indossato questa maglia. Dovremo avere queste caratteristiche domani.Il ko col Parma? Il morale ovviamente non può essere buono ed è giusto che sia così. Vogliamo cose diverse da noi stessi, cose diverse per i tifosi, per la nostra società e lo abbiamo ben chiaro in testa. Il primo nostro obiettivo è proprio quello di ribaltare questo sentimento. Dovremo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Rolando, tecnico del, domani sfida la Fiorentina e ha parlato così ai microfoni diChannel: “mettere in campo la carica agonistica e il temperamento che tutti noi che amiamo ilabbiamo dentro. E’ la carta identità dele di chi ha indossato questa maglia.avere queste caratteristiche domani.Il ko col Parma? Ilovviamente non puòed è giusto che sia così. Vogliamo cose diverse da noi stessi, cose diverse per i tifosi, per la nostra società e lo abbiamo ben chiaro in. Il primo nostro obiettivo è proprio quello di...

sportli26181512 : Genoa, Maran: 'Il morale non è alle stelle, vogliamo ribaltare la situazione': Il tecnico rossoblù Rolando Maran pr… - junews24com : Maran: «Il morale non può essere buono. Dobbiamo cambiare trend» - - sportli26181512 : Maran: 'Fiorentina? Voglio una gara da #Genoa, dalla testa ai piedi': Il tecnico ligure: 'Sono più che convinto che… - rep_genova : Maran dà la carica: 'Dobbiamo essere il Genoa dalla testa ai piedi' [di Maurizio Moscatelli] [aggiornamento delle 1… - sportface2016 : #Genoa, #Maran: 'Sono straconvinto di quello che mettiamo in campo, quello che è il nostro credo' -

Ultime Notizie dalla rete : Maran “Il Serie A, Sampdoria-Genoa: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli