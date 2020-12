Maltempo in Veneto – Causa forti nevicate e piogge strade bloccate e forti disagi (Di domenica 6 dicembre 2020) Veneto nella morsa del Maltempo, il Bellunese. Vietato entrare e uscire dai Comuni di Livinallongo, Rocca Pietore, San Pietro di Cadore, Zoppè, Selva di Cadore e Colle Santa Lucia. Danni nel Feltrino e a Longarone. A Chez di Arabba caduto il cavo di un elettrodotto. Veneto ancora nella morsa del Maltempo. Un piccolo ponte su Leggi su periodicodaily (Di domenica 6 dicembre 2020)nella morsa del, il Bellunese. Vietato entrare e uscire dai Comuni di Livinallongo, Rocca Pietore, San Pietro di Cadore, Zoppè, Selva di Cadore e Colle Santa Lucia. Danni nel Feltrino e a Longarone. A Chez di Arabba caduto il cavo di un elettrodotto.ancora nella morsa del. Un piccolo ponte su

DPCgov : ????? Piogge, neve e venti fino a burrasca da Nord a Sud ???? #allertaROSSA, il #6dicembre, in Veneto, Friuli Venezia G… - emergenzavvf : Dalla mezzanotte 150 i soccorsi svolti in #Veneto dai #vigilidelfuoco per il #maltempo, di cui 60 a #Belluno. A Che… - emergenzavvf : #Maltempo #6dicembre, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco in #Veneto per far fronte ai danni causati da pioggia… - Lina73869240 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, crolla un ponte su un torrente in Veneto: nessun ferito #Maltempo - HuffPostItalia : Italia flagellata dal Maltempo: Brennero chiuso, esonda il Panaro, crolla un ponte in Veneto -