Magnini torna in acqua e conquista subito il pass per gli Assoluti (Di domenica 6 dicembre 2020) Filippo Magnini torna in acqua a gareggiare e lo fa da vincente. A tre anni dal ritiro e con la vicenda doping conclusa con l'assoluzione, l'ex capitano azzurro ha nuotato i 200 stile libero in vasca ... Leggi su quotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Filippoina gareggiare e lo fa da vincente. A tre anni dal ritiro e con la vicenda doping conclusa con l'assoluzione, l'ex capitano azzurro ha nuotato i 200 stile libero in vasca ...

zazoomblog : Magnini torna in acqua e conquista subito il pass per gli Assoluti - #Magnini #torna #acqua #conquista - infoitsport : Nuoto, Filippo Magnini torna in gara nel weekend. In vasca nelle qualificazioni ai Campionati Lombardi, col sogno O… - infoitsport : Nuoto, Filippo Magnini torna a gareggiare e conquista il pass per gli Assoluti invernali - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #FilippoMagnini Nuoto, Filippo Magnini torna a gareggiare e conquista il pass per gli Assoluti… - zazoomblog : Nuoto Filippo Magnini torna a gareggiare e conquista il pass per gli Assoluti invernali - #Nuoto #Filippo #Magnini… -