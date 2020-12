“Lo straccio rosso”, Vauro e la sciarpa di don Gallo nella tomba di Pietro Ingrao (Di domenica 6 dicembre 2020) In libreria “Lo straccio rosso” di Vauro con Francesco Aliberti. Un dialogo sul comunismo tra pubblico e privato che diventa l’autobiografia di un comunista in forma di intervista, con la prefazione di Luciano Canfora. FqMagazine anticipa una parte del capitolo “Una storia inattuale”, dedicato agli amici e ai maestri, come don Andrea Gallo, Pietro Ingrao e il suo pensiero su papa Francesco. Intervista di Francesco Aliberti. Facciamo un salto, lasciamo la politica e andiamo agli amici, alle amicizie. Chi era don Gallo?La prima cosa che direi, proprio per l’amicizia, l’amore che mi lega a questa persona, è che era un prete. Senza metterci nessun aggettivo vicino, non ci metterei né scomodo né rivoluzionario, né comunista. Perché conoscendolo bene io so quanto era per lui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) In libreria “Lodicon Francesco Aliberti. Un dialogo sul comunismo tra pubblico e privato che diventa l’autobiografia di un comunista in forma di intervista, con la prefazione di Luciano Canfora. FqMagazine anticipa una parte del capitolo “Una storia inattuale”, dedicato agli amici e ai maestri, come don Andreae il suo pensiero su papa Francesco. Intervista di Francesco Aliberti. Facciamo un salto, lasciamo la politica e andiamo agli amici, alle amicizie. Chi era don?La prima cosa che direi, proprio per l’amicizia, l’amore che mi lega a questa persona, è che era un prete. Senza metterci nessun aggettivo vicino, non ci metterei né scomodo né rivoluzionario, né comunista. Perché conoscendolo bene io so quanto era per lui ...

