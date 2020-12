Iva Zanicchi in lacrime a Verissimo in ricordo del fratello

(Di domenica 6 dicembre 2020) Ivadi Silvia Toffanin ha raccontato della sua battaglia contro il Covid e della morte delAntonio. «Tutto è cominciato ha raccontato la cantante – quando io ho sentito dei dolori strani alle mani, agli arti. Avevo poca febbre, 37.5. Ho capito subito che era il coronavirus. Io e tutti i miei parenti eravamo positivi. C’era stata la cresima del nipote di mia sorella e dopo la cerimonia sono venuti a salutarci a casa sempre con la mascherina. Forse ci siamo infettati così. Alessandro delle Iene mi ha prenotato un esame in ospedale e lì mi hanno riscontrato la polmonite. Mi hanno ricoverato, lì ho pianto. Non ho avuto mai il casco, ho avuto dei momenti di crisi e ho pregato. Poi, è entrata mia sorella di 82 anni, che adesso sta benino. Poi, è entrato mioAntonio che era cardiopatico. Eravamo tutti nello stesso ...

Ospite di Verissimo Iva Zanicchi ha raccontato come sta oggi, dopo il ricovero per Covid: le parole della cantante ...La puntata di Verissimo, andata in onda sabato 5 dicembre 2020, è stata davvero molto intensa. Gli ospiti hanno raccontato delle storie molto importanti, che spesso hanno fatto commuovere Silvia Toffa ...