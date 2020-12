Inzaghi: “Sono molto contento, non abbiamo subito neanche un tiro in porta” (Di domenica 6 dicembre 2020) Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pari ottenuto a Parma:“Sono molto contento. Prima della gara non volevo alibi, però è difficile regalare al Parma 7-8 assenze importanti come quelle di oggi. I ducali hanno valori importanti, basti pensare che hanno Inglese in panchina… Da anni si salvano facilmente. Era una gara che temevo, ma i ragazzi sono stati molto bravi: non abbiamo subito neanche un tiro in porta. Forse c’è anche rammarico, perché nel finale avremmo potuto vincere. Però la squadra ha dato tantissimo, sta trovando continuità.Ionita? Ormai lo conosciamo, sapevo che avrei potuto contare su di lui. Con Ionita vado sul sicuro, ma mi va di rimarcare anche la prestazione di Improta. ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Filippo, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pari ottenuto a Parma:. Prima della gara non volevo alibi, però è difficile regalare al Parma 7-8 assenze importanti come quelle di oggi. I ducali hanno valori importanti, basti pensare che hanno Inglese in panchina… Da anni si salvano facilmente. Era una gara che temevo, ma i ragazzi sono statibravi: nonunin porta. Forse c’è anche rammarico, perché nel finale avremmo potuto vincere. Però la squadra ha dato tantissimo, sta trovando continuità.Ionita? Ormai lo conosciamo, sapevo che avrei potuto contare su di lui. Con Ionita vado sul sicuro, ma mi va di rimarcare anche la prestazione di Improta. ...

