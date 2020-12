I videogiochi classici da riprendere subito, 7 titoli su Steam (Di domenica 6 dicembre 2020) Se siete nati negli anni Settanta o Ottanta, preparatevi a farvi scendere una lacrimuccia di nostalgia. Parliamo di videogiochi classici, che si possono comodamente giocare su Steam. Bella la Playstation 5, bellissima la XBox, ma come era bello aprire il PC, infilare il dischetto, aspettare che si caricasse il videogioco (ecco, forse quello era un po' meno bello, ma pazienza) e immergersi in un mondo di avventure, enigmi e battaglie? Che siate amanti del gioco di ruolo o delle avventure grafiche punta e clicca poco importa. Non dovrete aprire polverosi cassetti per recuperare CD e disperarvi perché non potete usarli. Steam vi offre un archivio di titoli meravigliosi. Vediamone alcuni. 7 videogiochi classici che trovi su Steam Planescape: Torment ... Leggi su gqitalia (Di domenica 6 dicembre 2020) Se siete nati negli anni Settanta o Ottanta, preparatevi a farvi scendere una lacrimuccia di nostalgia. Parliamo di, che si possono comodamente giocare su. Bella la Playstation 5, bellissima la XBox, ma come era bello aprire il PC, infilare il dischetto, aspettare che si caricasse il videogioco (ecco, forse quello era un po' meno bello, ma pazienza) e immergersi in un mondo di avventure, enigmi e battaglie? Che siate amanti del gioco di ruolo o delle avventure grafiche punta e clicca poco importa. Non dovrete aprire polverosi cassetti per recuperare CD e disperarvi perché non potete usarli.vi offre un archivio dimeravigliosi. Vediamone alcuni. 7che trovi suPlanescape: Torment ...

StraNotizie : Valeny Console di Gioco Portatile Videogiochi Portatili con 500 Giochi Classici Schermo per 2 Giocatori Supporto TV… - mako_gray : Figata!, il visore VR l'ho preso anche per questo.. immergersi in ambientazioni storiche, rilassanti, o costruttive… - dariolacan : @CircoloLettori Splendida iniziativa, coraggiosa e attuale identità grafica coi classici dei videogiochi, MA: si sc… -

Ultime Notizie dalla rete : videogiochi classici I videogiochi classici da riprendere subito, 7 titoli su Steam GQ Italia Immortals Fenyx Rising – Il mio grosso grasso videogioco greco

Da una costola di Assassin's Creed Odyssey nasce Immortals Fenyx Rising, un prezioso gioello di scrittura che rinnova il genere open world.

I Migliori giochi da tavolo per Natale 2020: ecco quali sono

Ecco quali sono i migliori giochi da tavolo da intavolare in famiglia in questo Natale 2020, ancora influenzato dall'epidemia di COVID-19 ...

Da una costola di Assassin's Creed Odyssey nasce Immortals Fenyx Rising, un prezioso gioello di scrittura che rinnova il genere open world.Ecco quali sono i migliori giochi da tavolo da intavolare in famiglia in questo Natale 2020, ancora influenzato dall'epidemia di COVID-19 ...