Covid e allarme salute mentale | le donne incinte soffrono di ansia generalizzata

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 6 dicembre 2020) Sebbene il parto sia spesso atteso con ottimismo ed entusiasmo, circa il 10-20% dellesperimenta problemi didurante le settimane immediatamente prima e dopo la nascita. La depressione, l’e i disturbi legati al parto possono essere tutti peggiorati da un aumento dello stress correlato alla gravidanza e alle esperienze post-partum, e questo è noto. Ma non è noto come lo stress causato dalla pandemia da-19 possa influire su queste complicazioni. In un nuovo studio pubblicato su Psychiatry Research, i ricercatori del Brigham and Women’s Hospital hanno intervistato dellee alcuneche avevano partorito di recente, trovando tassi di depressione più alti,...