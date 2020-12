Cecilia Zagarrigo, ex Uomini e Donne, in ospedale per un intervento chirurgico: “Messaggio pericoloso” (FOTO) (Di domenica 6 dicembre 2020) Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è andata in ospedale per sottoporsi ad un intervento chirurgico. La ragazza si è sempre contraddistinta sul web per la sua simpatia e il suo essere fortemente autoironica. Nelle Instagram Stories tendeva spesso ad ironizzare sui suoi difetti, sia fisici sia caratteriali e il pubblico l’amava per questo. Oggi, però, la protagonista ha deciso di ricorrere alla chirurgia per modificare una parte del suo corpo che ha sempre detestato. La reazione del web è stata spietata. L’intervento chirurgico di Cecilia Zagarrigo In queste ore, Cecilia Zagarrigo si è sottoposta ad un intervento ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 6 dicembre 2020), ex corteggiatrice di, è andata inper sottoporsi ad un. La ragazza si è sempre contraddistinta sul web per la sua simpatia e il suo essere fortemente autoironica. Nelle Instagram Stories tendeva spesso ad ironizzare sui suoi difetti, sia fisici sia caratteriali e il pubblico l’amava per questo. Oggi, però, la protagonista ha deciso di ricorrere alla chirurgia per modificare una parte del suo corpo che ha sempre detestato. La reazione del web è stata spietata. L’diIn queste ore,si è sottoposta ad un...

infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, intervento di chirurgia estetica per Cecilia Zagarrigo: ecco le sue parole dopo l’operazione (Vid… - veracegossip : Cecilia Zagarrigo nelle sue #igstories spiega cosa è accaduto in questi giorni. Fate #swipeup nelle nostre… - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, intervento di chirurgia estetica per #CeciliaZagarrigo: ecco le sue parole dopo l’operazione (Vide… - zazoomblog : ‘Uomini e Donne’ intervento di chirurgia estetica per Cecilia Zagarrigo: ecco le sue parole dopo l’operazione (Vide… - MondoTV241 : #CeciliaZagarrigo si è sottoposta ad un intervento chirurgico. Ecco cosa ha fatto e le sue condizioni. (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Zagarrigo Cecilia Zagarrigo, ex Uomini e Donne, in ospedale per un intervento chirurgico: “Messaggio pericoloso” (FOTO) Kontrokultura Uomini e Donne: Cecilia Zagarrigo ricorre alla chirurgia estetica

Di recente la bella Cecilia Zagarrigo ha voluto condividere con i suoi fan il suo intervento chirurgico. La simpaticissima Cecilia su Instagram ha svelato ...

Cecilia Zagarrigo racconta l’operazione

Cecilia Zagarrigo racconta l'operazione estetica a cui si è sottoposta confessando di aver rifatto il seno. Un desiderio realizzato ...

Di recente la bella Cecilia Zagarrigo ha voluto condividere con i suoi fan il suo intervento chirurgico. La simpaticissima Cecilia su Instagram ha svelato ...Cecilia Zagarrigo racconta l'operazione estetica a cui si è sottoposta confessando di aver rifatto il seno. Un desiderio realizzato ...